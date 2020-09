El Tour de Francia dio a conocer resultados de las pruebas de Coronavirus

Minuto30.com- La organización del Tour de Francia dio a conocer resultados de las pruebas de Coronavirus, que se realizaron en la jornada de descanso.

Para tranquilidad de todos los equipos, no se presentó ningún positivo en la segunda tanda de chequeos que hacen el certamen, para garantizar el buen estado de salud de participantes y demás.

“Cada una de las 785 pruebas realizadas arrojó resultados negativos.”, informó la organización a través de un comunicado.

“Los organizadores del Tour de Francia y la UCI quieren agradecer a todos los equipos su colaboración y la vigilancia que han mostrado y seguirán mostrando hasta la meta en París”, agregó la publicación.

Así pues, en medio de la tranquilidad que generó esta noticia, este martes avanza la decimosexta etapa del Tour de Francia, que al cierre de esta publicación tenía un grupo de 18 corredores en la punta.

OFFICIAL PRESS RELEASE: each of the 785 tests carried out returned negative results.

COMMUNIQUE OFFICIEL : l’ensemble des 785 tests effectués ont été négatifs.#TDF2020 pic.twitter.com/aMLVEDUV3D

— Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020