Kai, el hijo de Wayne Rooney, ha fichado por la cantera del Manchester United con 11 años.

El que fuera delantero del United, máximo goleador histórico del equipo, publicó una foto con su hijo firmando su primer contrato con los ‘Diablos Rojos’.

“Es un día de orgullo. Kai fichando por el United. Continúa con el duro trabajo, hijo”, dijo Rooney.

Mientras su hijo se une a la disciplina del United, Rooney trabaja como técnico interino del Derby County desde que se marchó el holandés Phillip Cocu.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020