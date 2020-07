El Alavés, único rival común para Madrid y Barça en la recta final

Madrid, 6 jul (EFE).- El Deportivo Alavés, que dirige a partir de hoy José Ramón López Muniz tras sustituir a Asier Garitano, será el único rival común de los dos aspirantes al título de LaLiga Santander, el Real Madrid y el Barcelona.

El conjunto alavés se ha complicado la vida en esta reanudación del torneo tras la pandemia. Ha enlazado cinco derrotas (seis en total en las jornadas disputadas) después de vencer, en la vigésima novena jornada, a la Real Sociedad. La mala racha, que le ha costado el puesto a Garitano, le ha hecho situarse con un margen de tan solo seis puntos de margen respecto a la zona de descenso que marca el Mallorca.

En esta situación visitará el estadio Alfredo di Stéfano este viernes en el encuentro que cerrará la jornada 35, por lo que ya sabrá lo que han hecho los equipos que pugnan por la salvación. Tan solo ha ganado una vez en su historia en el feudo madridista, hace veinte años, el 6 de mayo de 2000, por 0-1, con gol postrero de Jorge Azkoitia para el cuadro de José Manuel Esnal ‘Mané’.

Desde entonces ha perdido en sus siete siguientes comparecencias en el feudo blanco, donde no marca desde octubre de 2002, cuando perdió por 5-2 el día del debut estelar del brasileño Ronaldo Nazario como jugador del Real Madrid, con un doblete. El brasileño Magno y el uruguayo Iván Alonso fueron los goleadores alavesistas.

Con el Barcelona el conjunto vitoriano se medirá ya en la última jornada. Será en Mendizorroza, donde el Barcelona no pierde desde el 1 de diciembre de 2001, día en el que Carlos Llorens e Ibon Begoña certificaron el 2-0. Empató a cero en sus dos siguientes visitas y desde entonces siempre ha ganado en Vitoria.

Muñiz, como técnico del Racing, Málaga y Levante, nunca ha ganado al Real Madrid, aunque le empató sus tres últimos enfrentamientos, ni al Barcelona, al que solo igualó el primero de los cinco, al mando del conjunto cántabro.

Mientras el Real Madrid abrirá esta recta final ante el Alavés con cuatro puntos de ventaja más a favor la diferencia particular con el Barcelona, el cuadro de Quique Setién, que trata de revertir dicha situación, recibirá el miércoles al Espanyol en un derbi que puede ser dramático para el cuadro ‘perico’, descendido virtualmente, pues está a once puntos de la salvación con doce por disputarse.

El Barcelona no deja escapar la victoria en el derbi en el Camp Nou desde el 21 de febrero de 2009, cuando el Espanyol venció por 1-2 con un doblete del exazulgrana Iván de la Peña, si bien en el partido de la primera vuelta, en el RCDE Stadium el cuadro que dirigía por entonces Abelardo Fernández, reemplazado hace unos días por Francisco Rufete, le arrebató dos puntos (2-2) gracias a un tanto del chino Wu Lei en el tramo final del duelo.

Tras esta jornada 35, el Real Madrid deberá rendir visita en la 36 al Granada en Los Cármenes y al Barcelona al Valladolid en Zorrilla. Dos rivales competitivos, con técnicos jóvenes como Diego Martínez y Sergio González. El cuadro andaluz, con el objetivo de la permanencia cumplido, incluso sueña con Europa, y el pucelano tiene prácticamente cerrada la salvación.

El cuadro madridista ha ganado sus últimos nueve encuentros ante los granadinistas, frente a los que no cae desde el 2 de febrero de 2002 con un solitario gol (1-0), obra, en propia meta, de Cristiano Ronaldo, que frustró al bloque de Jose Mourinho; en tanto que el Barcelona perdió en su penúltima visita a Valladolid, también por 1-0, con tanto del italiano Fausto Rossi y ganó la pasada campaña con una diana del francés Moussa Dembele.

La penúltima jornada ofrece un incremento teórico de la exigencia para el Real Madrid, que recibirá al Villarreal, uno de los mejores conjuntos en esta etapa pos-COVID y que no perdió partido alguno hasta este domingo ante el Barcelona. El cuadro castellonense ha pasado de tener muy complicado el acceso a Europa a incluso disponer de opciones de alcanzar la Champions.

El ‘submarino amarillo’ acabó con su maleficio en el Santiago Bernabéu hace dos campañas, cuando un tanto de Pablo Fornals a cuatro minutos del final le dio el triunfo al conjunto de Javi Calleja sobre el de Zidane, si bien el pasado año este le devolvió la moneda con un 3-2 gracias a un doblete del hispano dominicano Mariano Díaz.

El Barcelona recibirá a un Osasuna salvado, de buen rendimiento fuera de casa, pero que en sus dos últimos encuentros en el Camp Nou ha encajado siete goles (7-0 y 7-1). La última vez que el equipo catalán cayó ante el navarro fue el 23 de mayo de 2009, cuando los hombres que dirigía José Antonio Camacho se impusieron a los de Pep Guardiola por 0-1 con gol del uruguayo Walter Pandiani.

Los dos aspirantes cerrarán LaLiga fuera de casa. El Real Madrid en Butarque frente al Leganés, actualmente penúltimo y en difícil situación, aunque con la moral recuperada tras ganar al Espanyol, y el Barcelona en Vitoria. Las jornadas precedentes medirán lo trascendental de estos dos encuentros finales.

Los blancos nunca han perdido en liga en el campo pepinero, pero la temporada pasada perdieron en octavos de Copa del Rey por 1-0 y no pasaron del empate en el torneo de la regularidad.

Partidos pendientes en la lucha por el título:

Jornada Real Madrid Barcelona

35 Alavés (c) Espanyol (c)

36 Granada (f) Valladolid (f)

37 Villarreal (c) Osasuna (c)

38 Leganés (f) Alavés (f)