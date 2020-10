“Desde que haya opción siempre vamos a creer”, Andrés Cadavid

Minuto30.com- Andrés Cadavid no se atreve a afirmar con seguridad si Independiente Medellín tiene o no opciones de clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay I-2020, pero de lo que si no tiene duda, es que si que si existe algún chance, buscarán aprovecharlo.

Pero para que esa ilusión esté sustentada en algo habrá que cumplir algunas tareas, que los jugadores ya tiene claras.

El ‘Equipo del Pueblo’ se ubica decimosexto en la tabla de posiciones, con 16 puntos y podrá lograr un máximo de 28, lo que sumado a algunos resultados, con mucho esfuerzo le podría dar para avanzar.