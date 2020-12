¡Demasiado grave! Futbolistas del Junior jugaron con síntomas de covid ante el América

Amaranto Perea entregó unas revelaciones que parecen ser demasiado graves, pues aseguró que en el compromiso de Junior de Barranquilla ante el América de Cali, sus dirigidos no se realizaron la prueba PCR de coronavirus.

Antes de esas declaraciones se cuestionaba que tanto Nacional como Junior salieran de Cali con más de 10 contagios confirmados de covid-19, sin embargo, las declaraciones de Perea desestiman por completo las posibles teorías de algunas personas, que miraban con extrañeza tal situación.

En diálogo con Antena 2, Perea no solo confirmó que no se realizaron las pruebas, sino que algunos jugadores disputaron el compromiso con síntomas.

Todo comenzó luego del partido por Copa Sudamericana en Chile: “Básicamente, entre la vuelta de Chile y la llegada a Cali. Fueron esos tres días, en donde empezamos a sentir los síntomas varios de nosotros y fue cuando nos empezamos a preocupar”, sostuvo.

Luego, explicó que “los primeros días los síntomas sí fueron fuertes. Muchísimo dolor de cabeza. Creo que en la voz se me siente todavía. Malestar general. Por suerte no he tenido debilidad en el cuerpo. Un poco de tos, pero los primeros días debo reconocer que fue bastante duro. Después de los medicamentos hemos estado bastante mejor”.

Pero luego Carlos Antonio Vélez le preguntó: “¿Ustedes jugaron el 0-0 (contra América el domingo pasado) con síntomas?”. Y la respuesta fue: “Algunos de nosotros ya teníamos algunos síntomas, correcto”.

Por último, explicó que cuando viajaron a Chile, todos habían dado negativo, pero fue después del partido contra América que salieron los resultados positivos: “72 horas antes de viajar nosotros nos hicimos las pruebas. Viajamos a Chile siendo todos negativos y en las siguientes pruebas después del partido contra América es cuando aparece el positivo”.