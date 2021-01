Minuto30.com- La Dimayor dio a conocer este viernes el listado de árbitros que impartirán justicia en la primera fecha de la Liga BetPlay I-2021.

La primera jornada del campeonato comenzará este sábado 16 de enero y se extenderá hasta el próximo miércoles 20.

Igualmente, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los nombres de los árbitros que dirigirán los partidos correspondientes a la primera fecha 1 del Torneo BetPlay DIMAYOR I-2021.

Lea también: Primera fecha de la Liga, con atípica programación

Árbitros designados para la primera fecha de la Liga

MILLONARIOS FC VS ENVIGADO FC

Central: Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente No. 1: Jorge Sanna – Norte de Santander

Asistente No. 2: Jonathan Ballesteros – Santander

Emergente: John A. Leon – Caldas

JUNIOR FC VS INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Asistente No. 2: Mauricio Escobar – Risaralda

Emergente: Roberto Padilla – Atlántico

DEPORTIVO CALI VS JAGUARES FC

Central: Jorge Duarte – Santander

Asistente No. 1: Diego Flechas – Boyacá

Asistente No. 2: Fabian Orozco – Arauca

Emergente: Luis Trujillo – Valle

ATLÉTICO NACIONAL VS INDEPENDIENTE SANTA FE

Central: Nolberto Ararat – Risaralda

Asistente No. 1: John Aguilar – Risaralda

Asistente No. 2: Yinfar Bulla – Meta

Emergente: Diego Escalante – Antioquia

DEPORTIVO PASTO VS LA EQUIDAD

Central: Jorge Tabares – Antioquia

Asistente No. 1: Jose D. Piedrahita – Antioquia

Asistente No. 2: Javier Zemanate – Huila

Emergente: Jonathan Ortiz – Nariño

VAR: John Perdomo – Huila

AVAR: Mauricio Pérez – Antioquia

DEPORTES TOLIMA VS ONCE CALDAS

Central: Wander Mosquera – Cundinamarca

Asistente No. 1: Elkin Echavarría – Antioquia

Asistente No. 2: Jonathan Paniagua – Antioquia

Emergente: Yohan Peña – Tolima

ATLÉTICO BUCARAMANGA VS BOYACÁ CHICÓ

Central: Lisandro Castillo – Academia

Asistente No. 1: John F. Gómez – Antioquia

Asistente No. 2: Camilo Portela – Cundinamarca

Emergente: Edilson Ariza – Santander

VAR: Nicolás Gallo – Caldas

AVAR: Heider Castro – Asocafa

ALIANZA PETROLERA VS DEPORTIVO PEREIRA

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: Herminzul Calderón – Asocafa

Asistente No. 2: John Reyes – Antioquia

Emergente: Wilmar Navarro – Santander

VAR: Fernando Acuña – Casanare

AVAR: Gustavo Murillo – Chocó

Árbitros designados para la primera fecha del Torneo

UNIÓN MAGDALENA VS LLANEROS FC

Central: Héctor Rivera – Nariño

Asistente No. 1: Arbis Acosta – Guajira

Asistente No. 2: Elkin Charrys – Bolívar

Emergente: Álvaro Meléndez – Magdalena

REAL CARTAGENA VS CORTULUÁ

Central: David Espinosa – Antioquia

Asistente No. 1: Julio Hoyos – Córdoba

Asistente No. 2: Jorge Narváez – Cesar

Emergente: Liz Mair Suarez – Bolívar

ORSOMARSO SC VS BARRANQUILLA FC

Central: Keiner Jiménez – Cesar

Asistente No. 1: Jair Pozos – Nariño

Asistente No. 2: John Zambrano – Nariño

Emergente: Cristian Mosquera – Valle

BOCA JUNIORS DE CALI VS ATLÉTICO FC

Central: Juan Mira – Antioquia

Asistente No. 1: Johan Castro – Asocafa

Asistente No. 2: Cristian Aguirre – Caldas

Emergente: Marlon Morales – Valle

DEPORTES QUINDÍO VS VALLEDUPAR FC

Central: Yahir Cárdenas – Meta

Asistente No. 1: Heibert Calvo – Bogotá

Asistente No. 2: Robinson Medina – Risaralda

Emergente: Alexander Arias – Quindío