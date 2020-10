David Gaudu ganó la etapa 11 de la Vuelta a España, que dejó a Chaves por fuera del top ten de la general

Minuto30.com- El francés David Gaudu ganó este sábado la etapa 11 de la Vuelta a España, que contó con cinco puertos de montaña y tuvo llegada en alto en La Farrapona.

Por su parte, el pedalista esloveno Primoz Roglic conservó el primer lugar de la clasificación general; por delante de Richar Carapaz que se mantiene segundo con el mismo tiempo.

La jornada no dejó buenas noticias para Colombia, pues en víspera del Angliru, el pedalista de nuestro país, Esteban Chaves sufrió un pinchazo, que le impidió retomar el pelotón en el que marchaban los referentes. En consecuencia perdió varios puestos y salió del top ten de la general.

Etapa 11 – Stage 11 | #LaVuelta20

