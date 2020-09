Daniel Martínez será compañero de Egan Bernal en el equipo Ineos

Minuto30.com- El ciclista colombiano Daniel Martínez correrá en la próxima temporada con el Ineos.

Así lo anunció en las últimas horas el equipo del que también hace parte Egan Bernal.

De este modo, Martínez, quien viene de tener una decorosa participación en el Tour de Francia, donde se impuso de manera emotiva en una de las etapas, ahora trabajará de la mano de su compatriota.

Además del pedalista cafetero, al Ineos también llegarán para la próxima temporada: Laurens de Plus, de Bélgica; Tom Pidcock, del Reino Unido; y Richie Porte, de Australia.

Continued evolution.

Introducing a quartet of new Grenadiers to complete our 2021 roster:

🇧🇪 @LaurensDePlus

🇨🇴 @danifmartinez96

🇬🇧 @Tompid

🇦🇺 @richie_porte

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 25, 2020