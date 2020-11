Cúcuta Deportivo pidió que le adelantarán recursos del 2021 y la polémica se enciende

Minuto30.com- El Cúcuta Deportivo le solicitó a la Dimayor que le adelante algunos de los pagos que recibiría por concepto de televisión para el 2021, con el objetivo de ayudarse en la complicada situación que afronta.

Con estos recursos el equipo ‘Motilón’ cancelaría las obligaciones que tiene vencidas a la fecha.

Al parecer el club no solo tiene deudas pendientes con los jugadores, a quienes les ha quedado mal con su salario en numerosas ocasiones.

La rectora del balompié estaría lista darle el salvavidas el conjunto ‘Aurinegro’ tan pronto reciba el aval de los presidentes afiliados a la entidad.

El pedido del Cúcuta Deportivo ha despertado polémica, pues algunos sugieren que ya es hora que el propietario del equipo, Diego Cadena, asuma los malos manejos que le ha dado a la institución o de un paso al costado.

"Clubes del FPC: no paguen por el estadio, no paguen impuestos, no paguen salarios, no paguen nada y débanles a todos, que antes de que la ley los castigue nosotros los salvamos, como al socio Cadena 😈

Atte: Dimayor"#FueraCadena pic.twitter.com/27N8Q7JV1P

— Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) November 10, 2020