Después de la sorprendente imagen que dejó el partido de Colombia contra Venezuela el pasado viernes, donde resultó lesionado el defensor Santiago Arias, su esposa Karin Jiménez le envió un emotivo mensaje.

Conmovida por lo sucedido con ‘Santi’, Karin le envío un motivador mensaje a través de redes sociales para que tenga la fuerza para recuperarse y superar la impresionante lesión de tobillo que lo dejará por fuera de las canchas unos meses.

“Te abrazo con el corazón. Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande”, expresó la esposa del jugador.

Previamente en Minuto30: VIDEO: ¡Qué impresión! La dura lesión de Arias que provocó “dolor” entre los colombianos

Además, fiel a sus creencias, Karin aseguró que Dios está cuidando a Santiago, por lo que expresó tener mucha fe en que él es valiente y estas son pruebas de Dios y del fútbol, que podrá superar rápido.

“Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener. Te amo con mi vida. Tu familia te acompaña de corazón”, concluyó la esposa de Arias.