El excampeón mundial de Boxeo de pesos pesados Mike Tyson ha vuelto a ponerse los guantes, esta vez por una causa en medio de la pandemia de coronavirus.

Tyson quiere volver al cuadrilátero para pelear en busca de recursos para los afectados por la COVID-19 alrededor del mundo.

Pero ¿qué hizo? el exdeportista para volver en tan buen peso y semblante, máxime cuando hace alguno años hasta tenía sobrepeso.

Pues la respuesta la tiene -en gran parte- un tratamiento al que se han sometido figuras de talla mundial como Rafael Nadal o Cristiano Ronaldo.

Se trata de un tratamiento de células madre que consiste en usar “sangre que se extrae del cordón umbilical de los recién nacidos, de la médula ósea o de la grasa corporal”, y se inyecta al paciente.

Al respecto, el mismo Tyson habló: “Cuando sacaron mi sangre, era roja. Cuando la volvieron a introducir, era translúcida. Casi podía ver a través de la sangre, y me la inyectaron. Y desde entonces he estado raro, me siento equilibrado ahora”.

Dicho tratamiento es eficaz para reducir el dolor y la inflamación, para aumentar el flujo sanguíneo y promover el crecimiento de los tejidos y su precio oscila – en pesos colombianos- entre los 20 millones y los 100.