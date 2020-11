Colombia no tiene porqué consultar el horario de partido con el rival, sentenció Queiroz

Minuto30.com- El director técnico de la Selección Colombia de Mayores, Carlos Queiroz, acabó con la polémica que se despertó por el malestar que habría en Uruguay, por el horario en el que se pactó el partido de la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“La realidad son las condiciones de cada país, si me preguntas si me agrada jugar en Bolivia, a 3.000 metros”, expresó el orientador.

El compromiso entre la ‘Tricolor’ y el seleccionado ‘Charrúa se disputará el próximo viernes a las 3:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Pensamos que esto es lo mejor para Colombia, Chile jugó a las 9:30 y a mí no me gustó, queríamos volver a casa más temprano, pero no se discute, es una decisión de la FCF y la Selección, es lo favorable para todos los criterios de Colombia”, agregó.

La Selección Colombia de Mayores siempre ha acostumbrado jugar sus partidos como local en este horario, con el objetivo de que la humedad y las fuertes temperaturas de la capital del Atlántico hagan mella en el rival, aunque no se puede desconocer que en ocasiones este hecho también le ha pesado al local.

Pero independiente de cómo resulten las cosas para el equipo cafetero, Queiroz dejó claro que cuando juega de local, el horario no tiene que discutirlo con el rival.

“Si es errado o no, es otro tema. No puede discutir Uruguay eso porque nosotros cuando vamos a Bolivia no nos quejamos por la altitud”, sentenció.