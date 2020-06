Cerezo: “Intentaremos compensar a los abonados los partidos que no verán”

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, hizo un repaso de la situación especial que está viviendo el club y el fútbol en general y comentó que intentarán “compensar a los abonados los partidos que no podrán ver en el estadio”.

Cerezo estuvo en el programa ‘Mas de uno’ de Carlos Alsina en Onda Cero y comentó que no estaban “de acuerdo en que en unos estadios haya público y en otros no”, y que “para los próximos partidos va a ser imposible que haya público”.

Respecto a las posibles soluciones para finalizar la Liga de Campeones, Cerezo se mostró abierto a cualquier opción.

“En Champions prefiero una final tradicional, pero la situación es excepcional. Entenderíamos que la UEFA intentará centralizar todos los partidos en una ciudad y hacer una final four”, dijo.

El plano económico adquiere, en estos momentos, una importancia capital.

“Si se hubiera acabado la liga y no se hubiera jugado hubiera sido un destrozo importante. Nosotros, al igual que otros clubes, intentaremos compensar la parte de partidos que no van a ver los abonados”, explicó.

“Mi opinión es que en el fútbol una de las partes más importantes son los aficionados, pero de nosotros como club no depende de nosotros si pueden volver o no al estadio. Estamos en manos de las autoridades sanitarias y de lo que decida la Comunidad de Madrid”, apuntó.

En lo que se mostró tajante el presidente del Atlético de Madrid fue en que “no” estaba de acuerdo “con que en unos estadios haya público y en otros no”. “El factor público, para el campo en el que se juega, es muy importante”, aseguró.

Volviendo a la economía del club, Cerezo apuntó que “la asistencia de publico supone un 30% de los ingresos. Si se hubiera acabado la Liga y no se hubiera jugado hubiera sido un destrozo importante. Sin público, creo que el Atlético de Madrid superará los 30 ó 40 millones de no ingresos”.

Poner maniquíes de cartón en las gradas no es la solución para el dirigente rojiblanco.

“Creo que poner una persona simulada y de cartón como si fuera público no es beneficioso ni adecuado. Y para la gente que va a ver esos partidos por televisión, darle un ambiente con sonido al encuentro puede ser importante, pero ponerlo en el estadio tampoco le veo mucho sentido”, comentó.

“Las televisiones me imagino que buscarán una fórmula para que se escuche un poco de ambiente, pero no por el motivo de que no se escuche lo que se dice en el campo”, siguió.

“Todos queríamos que se acabara la Liga, que se jugaran todos los partidos, y empezar la siguiente temporada con total normalidad”, concluyó Enrique Cerezo.

EFE