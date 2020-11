Carlos Queiroz defendió la convocatoria de Daniel Muñoz y de Luis Suárez

Minuto30.com- El entrenador de la Selección Colombia de Mayores, Carlos Queiroz, defendió a ultranza la convocatoria que realizó para los partidos de la tercera y cuarta fecha Eliminatorias Sudamericanas, frente a Uruguay y Ecuador, respectivamente.

Como es costumbre el llamado no dejó contento a todo el mundo, pero eso parece tener sin cuidado al estratega, quien no dio lugar a cuestionamientos al respecto.

“Lo más importante es que Colombia tiene una lista que ha sido decidida por mí, sin problemas ni especulaciones. 24 jugadores se montaron en sus vuelos y van a llegar para estar listos. Lo más importante es que no hay convocatoria B, C o D, se llamaron 24 y están listos; esta es la convocatoria A y no hay nada que discutir”, indicó el DT.

Para Queiroz, cada uno de los citados ha hecho mérito para haber sido tenido en cuenta.

Aunque para muchos es sorpresivo el llamado de Luis Suárez, delantero samario de 22 años, quien juega en la primera división de España, con el Granada, el orientador aseguró que hace mucho venía hablando con él y su primer convocatoria no es motivo de improvisación.

“Esta es la oportunidad de decirle dónde es su lugar, sabemos que tiene las dos opciones de jugar con Colombia o España. Empezamos a trabajar con él casi un año atrás, hablando, dándole motivación. Desde el primer momento su sueño era jugar con Colombia”, expresó el estratega.

Asimismo Queiroz defendió la convocatoria del lateral antioqueño Daniel Muñoz, quien ahora milita en el Genk de Bélgica, luego de mostrar sus condiciones en Colombia, con Atlético Nacional.

“Esta es su oportunidad. No viene porque tenga unos ojos bonitos, es porque está jugando muy bien. Está haciendo una posición un poquito diferente a la de Nacional, pero me da confianza”, concluyó el timonel de la ‘Tricolor’.