Carles Pérez: “Hay mucha vida fuera del Barça y en la Roma estoy muy bien”

A finales de enero Carles Pérez (Granollers, 1998) vio como el Barça prescindía de él y tuvo que buscarse su futuro en la AS Roma. En una entrevista telefónica con EFE el jugador asegura que la decisión del club azulgrana le dolió, pero que ahora está muy bien en el equipo italiano y que hay vida más allá del Barça.

El jueves precisamente la Roma se enfrentará al Sevilla en los octavos de final de la Europa League en Duisburgo (Alemania). El conjunto entrenado por Paulo Fonseca ha terminado la Serie A este fin de semana con una racha de ocho partidos consecutivos sin perder y en siete de ellos venció.

P: ¿Cómo ha llevado este ritmo frenético de partidos después del parón por el coronavirus?

R: Ha sido fuerte. Y no tan solo de partidos, yo venía de un ritmo de entrenamientos más relajado en el Barça y el cambio en Italia ha sido contundente. Aquí se corre mucho, es un no parar.

P: ¿Pasó solo el confinamiento en Roma?

R: Sí, porque al principio mi padre estuvo un tiempo conmigo pero regresó a Barcelona una semana antes del confinamiento. Estuve los tres meses solo, sin salir de casa, entrenando por la mañana y por la tarde y el resto del tiempo jugando a la Play Station. Esto ha provocado que todavía no haya podido disfrutar mucho de la ciudad.

P: ¿Y la adaptación al fútbol italiano ha sido fácil?

R: Pensaba que sería más difícil de lo que ha sido. Estoy muy contento y considero que escogí bien el destino. La propuesta de Paulo Fonseca es jugar al fútbol. La diferencia que he notado respecto a LaLiga es que en la Serie A tienes mucho más tiempo para pensar cuando tienes la pelota en los pies.

P: La Roma no ha conseguido el objetivo de la Champions League y se ha tenido que conformar con una plaza en la Europa League para el curso que viene…

R: El equipo está muy contento con la racha con la que ha finalizado la liga. Cuando vimos que se nos complicaba el acceso a la Champions nuestro objetivo pasó a ser clasificarnos para la Europa League y lo hemos logrado con la quinta posición final.

P: El jueves en los octavos de la Europa League se enfrentan al Sevilla. ¿Qué tipo de partido esperan?

R: Nosotros venimos con mucha confianza gracias a la buena racha de resultados y el hecho de jugar con cinco atrás nos está aportando mucha seguridad. En el Barça jugué contra el Sevilla y he visto algunos partidos suyos esta temporada. La verdad es que están muy bien, algo que se demuestra con su clasificación para la Champions. Pero al final la eliminatoria se juega en un campo neutral y puede pasar cualquier cosa.

P: En la Roma ha jugado 16 partidos entre Serie A y Europa League, ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias. ¿Está contento con el protagonismo que tiene?

R: Sí, claro. Al fin y al cabo, yo hace un año estaba jugando en Segunda División B. Todo ha pasado muy rápido y estoy muy contento de cómo ha ido mi primer año en Primera, sobre todo del nivel que he mostrado después del parón por el coronavirus. Y aún queda la Europa League. A nivel personal creo que me merezco más minutos de los que he tenido, pero somos muchos jugadores y todos muy buenos.

P: El 25 de agosto del año pasado ante el Betis hizo su primer gol oficial en el Camp Nou. ¿Le sorprendió cómo se desarrolló lo que vino después?

R: Desde cadete he tenido ofertas para irme del Barça, algunas de ellas de Inglaterra. Hasta cuando estaba en el Barça B tuve ofertas de equipos de Primera y siempre dije que no porque quería llegar al primer equipo. Después tuve mis oportunidades y creo que las aproveché tanto como pude. De hecho, hasta conseguí tener un contrato como jugador del primer equipo. Para mí fue una sorpresa que después decidiesen prescindir de mí, considero que no me lo merecía. Pero tampoco quiero retraer nada, es algo que pasó hace muchos meses. Ahora estoy en la Roma, uno de los mejores equipos de Italia.

P: Ahora que puede analizar su salida del Barça con la distancia del tiempo, ¿cuál cree que fue el motivo? ¿Tuvo algo que ver la inesperada irrupción de Ansu Fati?

R: No, yo nunca lo he visto así. Al final yo juego a pierna cambiada en la derecha y él hace lo mismo en la izquierda. En todo caso, yo tendría que haberme discutido el puesto con Dembélé o con Messi, que en este caso no sería discutir nada sino aprovechar los minutos que dejara libres. Yo siempre he dicho que Ansu Fati es un gran jugador y que tiene un nivel para hacer algo muy grande en el mundo del fútbol.

P: ¿Entonces cuál cree que fue el motivo de su marcha?

R: A día de hoy aún no entiendo lo que pasó. O el club necesitaba dinero o hay algo más que se me escapa. Pero ya es pasado. En su momento sí que me preocupó porque es jodido dejar el Barça y dejar de ver a tu familia y amigos. Desde entonces de mi entorno cercano solo he visto a mis padres.

P: ¿Hay vida más allá del Barça?

R: Sí, aunque yo cuando estaba en el club siempre le decía a mi madre que no sabía lo que haría cuando tuviese que salir del Barça. Mucha gente explica que hace mucho frío fuera del Barça, pero yo considero que hay mucha vida fuera del Barça. Yo estoy muy bien en la Roma y me estoy ganando un puesto.

P: ¿Ha seguido al Barça por televisión desde que se fue?

R: Sinceramente, no. Tan solo vi entero el partido de Champions ante el Nápoles.

