Canteranos del Medellín, esperan retribuir confianza del DT, con un triunfo ante Once Caldas

Minuto30.com- Deportivo Independiente Medellín enfrentará este domingo a partir de las 8:10 de la noche a Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot, en partido válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2020.

El ‘Equipo del Pueblo’ se ubica decimosexto en la tabla de posiciones, con 16 puntos y por consiguiente sus opciones de llegar hasta el grupo de los ocho son escasas.

Sin embargo, el entrenador Javier Álvarez dice que en el ‘Rojo’ no pierden la fe y lucharán mientras haya la mínima opción de avanzar.

Los canteranos aseguran han sentido el cariño y la confianza del entrenador antioqueño y esperan retribuirla este domingo en el ‘Coloso de la 74’.

Por su parte, Once Caldas tiene 24 puntos y previo al inicio de esta jornada se ubica octavo en el escalafón. No en vano, necesita derrotar al DIM para no poner en riesgo su presencia entre los ocho.

Video reportaje