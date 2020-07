Mia, hija de 22 meses del golfista colombiano Camilo Villegas, falleció durante el domingo.

La fatal noticia fue confirmada por fuentes cercanas al deportista.

El pasado 10 de junio, el mismo Villegas confirmaba que se había alejado de la competencia debido a las complicaciones de salud de la niña.

Fue su esposa la que le convenció de volver, pero se mostró bastante afectado por el estado de salud de su pequeña.

Mia padecía un tumor cerebral que también afectó su columna.

"I was like, 'How can you cry and play?'

"But she wanted to play."

An emotional Camilo Villegas discusses his 20-month-old daughter Mia's battle with cancer. pic.twitter.com/hZYqImVaza

— Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) June 10, 2020