Cali será la sede del Mundial Juvenil de Atletismo en 2020

Minuto30.com- La ciudad de Cali fue designada como sede del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se cumplirá en el año 2022.

El Consejo Mundial de Atletismo se decantó en las últimas horas por la capital vallecaucana, que no en vano era una de las favoritas para recibir el certamen.

“Cali, una ciudad de 2,2 millones situada a 1018 m sobre el nivel del mar, demostró su capacidad para albergar un evento de atletismo de talla mundial al organizar una exitosa edición del Campeonato Mundial Sub-18 en 2015”, informó la entidad en sus medios oficiales.

Por su parte, la Federación Colombiana de Atletismo celebró la designación de la ‘Sultana del Valle’.

“Cali está emocionado de tener la oportunidad de dar la bienvenida a los mejores atletas jóvenes del mundo a Colombia en 2022 como sede del Campeonato Mundial Sub-20. Pondremos todos nuestros esfuerzos para lograr un campeonato exitoso y memorable”, informó en sus medios oficiales.

Cali, Colombia, will host the 2022 World Athletics U20 Championships.

"Our World U20 Championships are vibrant and youthful, so it’s entirely fitting that they should be held in a vibrant and youthful city." – @sebcoe

— World Athletics (@WorldAthletics) August 31, 2020