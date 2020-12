¿Brote de contagios en el Junior?, el equipo emitió comunicado

Minuto30.com- Una marcada incertidumbre rodea al Atlético Junior en la antesala del juego de Copa Sudamericana ante Coquimbo, que se cumplirá este miércoles (7:30 p.m.) y previo al partido de vuelta de la semifinal de la Liga BetPlay I-2020 frente al América de Cali.

Según versiones de prensa que surgieron en la ciudad de Barranquilla, que por lo menos nueve jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico tienen Coronavirus.

De certificarse lo anterior, el representativo de la capital del Atlántico solo tendría 15 jugadores habilitados para enfrentar sus próximos partidos.

Y es que además de los ausentes por Covid-19, Junior también tendrá las bajas de Larry Vásquez , Teófilo Gutiérrez y Luis ‘Cariaco’ González.

Sin embargo, el club barranquillero emitió un comunicado en el que desmiente el alto número de contagios y explica que aún no han salido los resultados.

No son 6 los jugadores con Covid-19 me informan que son 9 y 2 miembros del CT.

Quedan disponibles sólo 15 jugadores teniendo en cuenta que: Larry, Teo y Cariaco y no podrían estar por suspensión y lesiones. Higuita ya se fue.

13 jugadores de campo y 2 arqueros.

— JOSÉ HUGO ILLERA (@JOSEHUGOILLERA) December 9, 2020