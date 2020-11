Diego Maradona le envió un audio por WhatsApp a Mario Baudry, el actual novio de Verónica Ojeda. Días antes de morir el exfutbolista le pidió al novio de su ex un ‘favor’ muy especial con respecto a su hijo, Dieguito Fernando.

Así empieza la grabación: “hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuídala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada”.

Maradona agregó: “tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”. El audio fue difundido por el programa de televisión argentino Secretos Verdaderos.