Atlético Junior logró un empate en el Pascual y dio importante paso hacia la final

Minuto30.com- América de Cali y Atlético Junior empataron 0-0 en el Estadio Pascual Guerrero en el partido de ida de la semifinal de la Liga BetPlay I-2020.

El empate sin goles se convierte en un excelente resultado para ‘El Tiburón’, que cerrará la serie en el Estadio Metropolitano, donde con un triunfo por cualquier margen avanzará a la siguiente fase.

En territorio vallecaucano, el equipo que dirige Luis Amaranto Perea realizó una buena presentación y a pesar de haber tenido competencia en el transcurso de la semana en la Copa Sudamericana, no fue inferior al rival ni en lo físico ni en lo futbolístico.

Por su parte, América no logró sacar ventaja de su condición de local y no pudo pasar de un empate que lo deja en una situación incómoda de cara al partido de vuelta en Barranquilla, donde tendrá que apuntar a hacer lo que no hizo en casa.