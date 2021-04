La atleta de 26 años se ha convertido en una sensación después de llevarse la medalla de oro en el Festival Nacional de Deportes de Nigeria en la categoría de Poomsae Mixto en Taekwondo.

La deportista llamada Aminat Idrees ha inspirado a miles de mujeres de todo el mundo después de hacerse con la medalla de oro en un evento de taekwond.

En las imágenes compartidas a través de las redes sociales, se ve a la atleta practicando las diferentes técnicas de combate de esta disciplina sin que su barriga de embarazada se note.

Idrees estuvo en entrevista con CNN, donde manifestó: “decidí intentarlo después de entrenar un par de veces… Se siente muy bien. Antes de quedar embarazada siempre me gustó entrenar, así que no fue diferente con el embarazo”.

….alongside her male counterpart, Arowora Roqeeb.

This is Team Lagos’ first gold at Edo 2020.

She also won Silver in the female team Poomsae category and an individual bronze in the same category making her one of the leading medalists at the festival. pic.twitter.com/j3EiAXSIlF

— National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021