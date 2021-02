El Atalanta, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, desperdició un 3-0 este sábado, con gol y asistencia del colombiano Luis Muriel incluidos, y empató 3-3 contra el Torino, en la vigésima primera jornada de la Serie A italiana.

El Atalanta, que recibirá al Madrid el próximo 24 de febrero en la ida de los octavos de “Champions”, sigue sin brillar en la competición doméstica, en la que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y se coloca séptimo, a dos puntos de la cuarta posición, y con hasta dos partidos más con respecto al Juventus, que ocupa esa plaza.

Y eso que el partido parecía ya sentenciado tras apenas veinte minutos, cuando el Atalanta ya iba ganando 3-0 gracias a los goles del esloveno Josip Ilicic, el alemán Robin Gosens y Luis Muriel.

🕺🏽 Filtrante di #Iličić per #Muriel, che al secondo tentativo supera Sirigu!!! 3-0!!!

🕺🏽 Iličić through ball for Muriel, whose second effort goes past Sirigu!!! 3-0!!!

#AtalantaTorino #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/yQsSvf7pw0

