Minuto30.com- Deportivo Cali fue de los equipos que logró adelantar unos días el regreso a los entrenamientos de campo, gracias a que madrugó a hacer las prueba de Covid 19, al igual que Atlético Nacional y Deportes Tolima.

El entrenador del ‘Azucarero’ Alfredo Arias, dialogó este martes en conferencia de prensa virtual con los medios y habló sobre varios temas alusivos a la reanudación de la Liga BetPlay I-2020.

Uno de lo que tema que abordó, fue la posibilidad de hacer el campeonato en una sola región, que al parecer sería una de las exigencias del gobierno.

“A mí no me molesta jugar en una sola sede. Veo con tanta actitud a mis jugadores que no importa dónde, así sea en la luna vamos a jugar”, aseguró el director técnico.

Lea también: Israel Escalante ya luce la camiseta de Independiente Medellín

Cali, lento pero seguro

El estratega siente que van bien en el proceso, pero como es natural aún les falta.

“Todavía tenemos que controlarnos para llegar a cierto nivel. El plan que hemos diseñado en Deportivo Cali es progresivo, estamos ciñéndonos al protocolo, debemos medir ciertas intensidades y esfuerzos”, indicó.

Arias es consciente que existe un riesgo alto de lesiones del extenso receso en las prácticas presenciales y por ende ni genera presión alguna sobre el grupo.

“Mentalmente los jugadores están muy bien, quieren dar el máximo esfuerzo para estar en el nivel de antes. Todos los días les decimos que no se extrañen en cuanto a las sensaciones de cada jornada, es algo progresivo”, manifestó.

Por último, con mucha diplomacia, el entrenador del Deportivo Cali se refirió al sistema de la Liga I, que tendrá mínimas novedades de cara a la reanudación, que está previsto se dará entre finales de agosto y comienzos de septiembre.

“El sistema de campeonato que se ha elegido ha sido muy inteligente. Respeto mucho la inteligencia en todos los ámbitos. Han tratado de contemplar prácticamente a todos”, concluyó Alfredo Arias.