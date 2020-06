Video: ¿Se le olvidaron las reglas? Expulsaron arquero español que cogió el balón afuera del área

En España retornó el fútbol profesional luego de la para por culpa del coronavirus, y en algunos compromisos los jugadores han entrado tarde a las jugadas, o han cometido bloopers que no son usuales, como el caso de este arquero español, que al parecer no dimensionó el campo de juego y cogió el balón donde no era.

Se jugaba el minuto 18, cuando el arquero del Alavés, Pacheco, salió del área para agarrar un balón peligroso. Sin embargo, el golero no se dio cuenta que había salido del área, por lo que cogió la pelota en campo donde no podía hacerlo, por lo que se ganó la expulsión, y dejó a su equipo con uno menos, muy temprano en el compromiso.

La jugada que terminó con la expulsión del arquero

La acción que le ha costado la expulsión a Pacheco en el minuto 19. #VolverEsGanar pic.twitter.com/z4eQOYjHo1 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 13, 2020

