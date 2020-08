Ansu Fati: “Es un orgullo y un placer poder estar aquí”

Ansu Fati, delantero internacional del Barcelona, valoró este lunes como “un orgullo y un placer” estar con la selección española, recordó que fue “una sensación increíble” cuando conoció su convocatoria y remarcó que intentará “disfrutar lo máximo que pueda” en su primera concentración con la absoluta.

“Es un orgullo y un placer poder estar aquí e intentaré aprender de los mejores. A intentar disfrutar lo máximo que pueda y, con el trabajo, poder venir más veces aquí”, explicó en declaraciones a los medios oficiales de la selección española, después de incorporarse este mediodía a la concentración en la Ciudad del Fútbol.

“Con Busquets estuve hablando toda esta semana. Él me ha dicho que intente disfrutar, que sea yo mismo. Y también pude hablar con Jordi (Alba), que me dijo más de lo mismo, que disfrute, que sea yo mismo y que es una experiencia muy bonita”, apuntó Ansu Fati, que estaba de “viaje con un amigo” cuando se enteró de su convocatoria.

Su amigo le “llamó desde lejos” y le dijo: ‘Ansu, que vas a la selección’. “Y yo me dije: ‘qué dice éste’. No me lo creía, pero cuando lo miré por el móvil fue una sensación increíble”, repasó el atacante de 17 años, que destacó a dos futbolistas de la historia de la selección: “Me ha gustado mucho Iniesta desde siempre y por todo lo que ha hecho con la selección. Y también David Villa, que creo que le ha dado mucho a la selección”.

EFE