El talentoso jugador, campeón del mundo con Alemania, que se retiró con apenas 29 años

El talentoso jugador alemán André Schürrle decidió retirarse a los 29 años. A pesar de estar tan joven, y de brillar en la Alemania campeona de Brasil 2014, el atacante cree que su ciclo como futbolista terminó a tan corta edad.

A André Schürrle lo recuerdan mucho en Brasil, pues le marcó doblete al combinado de Neymar, en el recordado 7-1 en el Mundial. Además, fue el que le puso el pase a Mario Götze, con el que se consagraron campeones al ganarle a Argentina.

Para el jugador, que finalizó su contrato con el Borussia Dormuntd, es necesario cumplir “ciertas normas para sobrevivir en el sector, si no pierdes tu trabajo y no lo recuperas. Lo único que cuenta es el rendimiento en el campo. La vulnerabilidad y la debilidad no existen”, por lo que consideró que su tiempo expiró.

André Schürrle, de más a menos

Las últimas temporadas no habían sido nada buenas para este atacante que jugó 57 partidos con Die Mannschaft (22 goles), ya que si bien era jugador del BVB se había ido como cedido a clubes de menor talla, como el Fulham y el Spartak, donde no logró destacar.

“No necesito más aplausos. Los bajos se convirtieron en más bajos y los altos cada vez son más escasos”, argumentó Schürrle sobre su decisión de retirarse. Según explicó, los golpes duros comenzaron en su carrera justo para la Copa del Mundo que ganó con Alemania, a la que calificó como “el mejor recuerdo” de su vida.