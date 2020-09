Ancelotti: “James va a demostrar su calidad en la Premier League”

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, insistió en rueda de prensa en que James Rodríguez, su flamante fichaje, tiene “mucha calidad” y la va a demostrar en la Premier League.

Ancelotti conoce bien a James y ya ha coincidido con él en el Real Madrid y el Bayern de Múnich, cuando el colombiano estuvo cedido en el club muniqués.

“Espero que demuestre su calidad, porque tiene mucha y estoy seguro de que lo va a hacer en la Premier League”, apuntó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al inicio de la competición.

Con los refuerzos que ha hecho este verano el Everton, que además se ha hecho con los servicios de Allan, del Nápoles, y Abdoulaye Doucouré, del Watford, espera competir con los grandes clubes ingleses esta temporada.

“Queremos pelear por la cuarta posición en la liga y alcanzar Europa. Tenemos esa ambición y creo que podemos conseguirlo”, pronosticó Ancelotti.

🤕 | André Gomes and Yerry Mina are available for Sunday, but Mason Holgate misses out.

A team news update from Carlo. #TOTEVE pic.twitter.com/T0rq2Q13W9

— Everton (@Everton) September 10, 2020