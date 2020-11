¿Ancelotti, el reemplazo perfecto para Queiroz? El técnico dijo si le gustaría dirigir a Colombia

Todo parece indicar que Carlos Queiroz no seguiría en la Selección Colombia. Las dos goleadas vividas en la última doble jornada de eliminatorias serían el detonante para que el portugués abandone ‘la nave’, por lo que muchos comienzan a especular con nuevos nombres para tomar las riendas del equipo.

Aunque parece utópico, el nombre de Carlo Ancelotti, técnico del Everton, está sobre la mesa. Su apuesta por James Rodríguez en los equipos que dirige hacen pensar a más de uno que él, en la Selección, podría poner a jugar al ’10’ de la mejor manera, por lo que sueñan con él.

Sin embargo, aunque Ancelotti ha dicho que le encantaría venir a Colombia, no sería precisamente a dirigir. En una pregunta realizada por el periodista Luis Fernando Restrepo, el estratega aseguró que “nunca fui a Colombia. Me gustaría, me han invitado Ospina, James, Mina. Me gustaría pasar tiempo en Colombia, mas no para entrenar”.

Aunque no se conoce un interés de la Selección por sus servicios, Ancelotti no aceptaría esa opción, y además habló bien del papel de Carlos Queiroz: “Colombia mantiene un entrenador muy bueno que es Carlos Queiroz, con experiencia que no todos tienen. El problema de Queiroz es que a veces puede perder, entonces digo, hay que confiar en el entrenador, lo conozco bien, tiene mucha experiencia y lo puede hacer bien con Colombia”.