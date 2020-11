América de Cali vs Atlético Nacional ¡Duelo de históricos en los playoffs de Colombia!

Después de sorteados los juegos que empezarán a aclarar el camino sobre quiénes jugarán la final de la Liga en Colombia, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentarán en eliminación directa, en el juego más atractivo de los playoffs.

El presente de ambos equipos no es el mejor, y claramente están muy lejos del clásico que se jugaba en los años 90’s llenos de figuras, y que encantaba el paladar de los hinchas colombianos. Los duelos de goleadores eran imperdibles: John Jairo ‘La Turbina’ Tréllez, Faustino ‘El Tino’ Asprilla o Víctor Aristizabal, a quien le decían que era el mejor delantero del mundo sin balón, por nombrar a algunas de las figuras verdolagas. Por el lado ‘Escarlata’ estaban Ricardo Gareca -hoy DT de Perú-, Anthony ‘El Pitufo’ de Ávila, Albeiro ‘El Palomo’ Usuriaga o Jairo ‘El Tigre’ Castillo. Esto por nombrar no más algunos, porque eran equipos llenos de estrellas.

Ahora es diferente. Los tiempos cambian y las figuras también. El dinero disponible para invertir en jugadores en décadas anteriores, en especial en América de Cali, ya no están, ahora toca apelar a la lucha y al corazón. A que aquellos jugadores que se dieron a conocer en nuestro país y dieron su salto al exterior, regresen y se ajusten a los bajos salarios de Colombia, como lo hizo Adrián Ramos, quien después de estar en Alemania y España, regresó a apoyar a ‘La Mechita’.

Si bien los ‘Escarlatas’ ahora cuentan con un empresario que tiene un poco más de dinero para invertir, apela a nombres que no son de cartel, como Yesus Cabrera, Carlos Cortéz, o Rafael Carrascal, junto con algunos jóvenes de la cantera, para defender el título de campeón que posee actualmente en la Liga en Colombia.

América de Cali llega a este juego todavía con el amargo recuerdo del fracaso en la Copa Libertadores, que además lo dejó sin posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana, pero con la alegría reciente de eliminar a Santa Fe por penales en la Copa Colombia.

Pero si por Cali llueve, por el lado de los verdolagas no escampa. Si bien los antioqueños no tienen problemas económicos por el respaldo de la organización Ardila Lulle, el estruendoso fracaso en la Copa Sudamericana ante River Plate de Uruguay afecta seriamente sus ingresos planeados para el 2020, que se han visto reducidos, como en todos los equipos del mundo, por la falta de público debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo ahí no paran los problemas: después de la destitución de Juan Carlos Osorio como DT, debido a los malos resultados, las cosas no se solucionaron y por poco quedan eliminados de los playoffs. No sabemos qué hubiera pasado si el partido frente a Cúcuta se hubiera jugado, pero sin duda ganar esos puntos en el escritorio ayudó mucho.

En Copa Colombia, sufrieron ante Águilas Doradas, estuvieron abajo en el marcador hasta los últimos minutos del encuentro, y solo los penales salvaron a Atlético Nacional, quien seguirá peleando en este torneo para conseguir el cupo a Copa Sudamericana 2022.

Aunque el presente ‘verdolaga’ no es el más alentador, al menos las estadísticas los acompañan para soñar con la clasificación a las semifinales de la Liga Colombiana. Desde 2016 cuando regresó ‘La Mechita’ a la primera división del FPC, estos equipos históricos se han enfrentado en siete oportunidades con un saldo de cuatro victorias para el verde paisa, una para los ‘Diablos Rojos’, y dos empates.

Desde 1948, cuando se jugó el primer partido entre ambos equipos, y que ganó América de Cali 3-0, se han disputado en total 248 encuentros que dejan, 85 victorias para Nacional, 76 empates y 87 triunfos ‘americanos’.

