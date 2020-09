Video: Alrededor de una docena de ciclistas se vieron afectados por caída que dividió el lote

Minuto30.com- Una caída, en la primera parte de la décima etapa del Tour de Francia, que se cumple este martes, dividió el grupo de corredores.

Alrededor de 12 pedalistas se vieron inmiscuidos en el incidente que afectó un alto número de pedalistas. Algunos terminaron en el pavimento y otros en el césped, pues para evitar impactar otros corredores tuvieron que abandonar la vía.

Según reportó la organización “Una caída partió el pelotón en dos. Los corredores retrasados tendrán dificultades para entrar ya que el ritmo es alto en la delantera”.

Entre dos islas avanza la décima etapa del Tour de Francia, que tiene a diez colombianos en la clasificación general.

💥 A crash has split the bunch. It will be very hard for the delayed riders to come back as the pace is still very high!

💥 Une chute a coupé le peloton en deux. Les coureurs retardés auront bien du mal à rentrer tant le rythme est élevé à l'avant. #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/jB6nLiy3GP

