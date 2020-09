Alexey Lutsenko ganó la sexta etapa del Tour de Francia

Minuto30.com- El ciclista kazajo Alexey Lutsenko se impuso este jueves en la sexta etapa del Tour de Francia, que tuvo un recorrido de 190 kilómetros, los primeros 140 marcadamente planos.

El mejor colombiano en la fracción fue Egan Bernal que arribó octavo, a 2:53 del ganador.

La etapa no dejó novedades en la clasificación general, que mantiene a Adam Yates en el primer lugar, con la camiseta amarilla y a cuatro colombianos entre los diez primeros.

🔝 Relive Stage 6 final kilometer and the solo victory of @AlexeyLutsenko3 at the top of Mont Aigoual 💪

🔝 Revivez le dernier kilomètre de l’étape 6 et la victoire en solo d’Alexey Lutsenko au sommet du Mont Aigoual 💪#TDF2020 pic.twitter.com/nsPZ0utYlE

— Tour de France™ (@LeTour) September 3, 2020