¿Al fin para dónde va? Gallardo se refirió a la salida de Quintero de River, quien espera poder jugar en China

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Juan Fernando Quintero, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, habló para manifestar varias palabras sobre la salida del ’10’ del club de la banda cruzada y cómo se registró su salida, por ahora hacia China.

Gallardo reconoció que tiene un gran afecto por Quintero y resaltó que en su momento él a través de su representante manifestó al club argentino sobre la importancia de la propuesta económica y reconoció su interés por dejar a River Plate.

“Él me lo planteó, él tenía ganas de irse y a partir de ahí empezamos a tratar de resolver las formas que no fueron las más prolijas. Claramente, hubo desprolijidad en las formas que no indican el comportamiento nuestro a lo largo de estos años”, planteó Gallardo.

Tras esto, Gallardo detalló que el antioqueño pidió un permiso deportivo para no seguir entrenando, lo tuvo y decidió irse al extranjero para esperar que se cierre su pase hacia China lejos del club argentino.

Lea también: ¿No irá a China? Medios argentinos dicen que traspaso de Quinterito podría caerse, estas son las razones

Cabe resaltar que no se ha concretado la llegada de Quintero al Shenzhen de China debido a que este club del continente asiático ya tendría ocupados los siete cupos de extranjeros y al parecer no habría espacio para el antioqueño.

“Le deseo lo mejor en su carrera, que siga tratando de transmitir su talento en una liga que ya sabemos que es inferior, pero él decidió irse, le deseo lo mejor y siempre estará el recuerdo de todo lo que nos ha dado; va a ser eterno”, concluyó el argentino.