El campeón iraní de lucha libre Navid Afkarí fue ahorcado hoy en la ciudad de Shirz (sur de Irán) en cumplimiento de la condena a muerte por un asesinato cometido durante las protestas de 2018, informó la agencia oficial de noticias de este país, IRNA.

Afkarí, de 27 años, fue detenido junto a sus dos hermanos en agosto de 2018 durante unas manifestaciones en la ciudad meridional de Shiraz en protesta por la mala situación económica en Irán y la devaluación de la moneda nacional, que fueron reprimidas por las autoridades.

En un vídeo transmitido la semana pasada por la televisión estatal iraní, Afkarí en su declaración afirma que apuñaló dos veces a la víctima, un guardia de seguridad de una compañía de agua.

Tras la condena a muerte de Afkarí y los temores de que la confesión fuera extraída bajo tortura, el caso se hizo viral en Twitter con la etiqueta “no ejecutéis” y con el nombre de Afkarí, esfuerzos que no fueron eficaces.

Los dos hermanos de Afkarí han sido condenados a 54 y 27 años de cárcel.

Una activista iraní confirmó la noticia en redes y expresó: ” Me duele decir que no hicimos lo suficiente para salvar #NavidAfkari . Nuestro trabajo ahora debe ser responsabilizar a las autoridades de la República Islámica por esta parodia de la justicia. Estoy devastada por su madre que suplicó nuestra ayuda. Lamento mucho no haber podido salvar a Navid.”

#نوید_افکاری

It pains me to say we didn’t do enough to save #NavidAfkari. Our job must now be to hold the Islamic Republic authorities accountable for this travesty of justice. I am devastated for his mother who pleaded for our help. I’m so sorry that we couldn’t save Navid. pic.twitter.com/NsfO9Y0iV9

— Nazanin Boniadi (@NazaninBoniadi) September 12, 2020