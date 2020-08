Piqué reconoce que Barcelona ha tocado fondo

Gerard Piqué fue duro y consistente en la crítica al FC Barcelona que cayó humillado por un abultado 8-2 en Lisboa.

El defensa español reconoció que el equipo ha tocado fondo y precisa de sangre nueva para poder continuar adelante con su historia.

No ahorró palabras el jugador para reconocer el mal momento: “Si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme y en dejarlo (…) Ha sido horrible, una sensación nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede ir por Europa así, no es la primera ni la segunda vez. Es muy duro, espero que sirva de algo. El club necesita cambios y no hablo ni del entrenador ni de los jugadores”.

El elenco culé vio clasificar al Bayern a semis de Liga de Campeones casi sin oponer resistencia ante la fortaleza ofensiva de su rival.