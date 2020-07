Aguirre: “Nunca hemos dejado de creer en la salvación”

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que nunca han dejado de creer en la salvación después de ser preguntado acerca de si habían vuelto a hacerlo tras el triunfo de la jornada previa en el feudo del Espanyol.

“Se vuelve a creer suena como que dejamos de creer en algún momento. Y nunca hemos dejado de hacerlo. Con nuestras limitaciones, con nuestros pasitos para adelante y para atrás, seguimos ahí. Matemáticamente estamos vivos. Quedan cuatro partidos, cuatro finales. Creemos en la salvación, creemos de verdad”, dijo en sala de prensa.

“Si matemáticamente no estamos descendidos tenemos que agotar nuestras posibilidades, sean muchas o pocas. Las que sean, existen numéricamente. Faltan doce puntos por disputarse y estamos siete por debajo. Aún teniendo once de distancia diría lo mismo, que existe una posibilidad mínima. Mientras podamos, vamos a pelear siempre”, comentó.

Para ello sería fundamental imponerse al Eibar, un rival directo: “Si se le gana al Eibar la luz brillará más, claro. Nosotros tenemos que hacer un partido serio, tenemos que entender que ellos en su casa son fuertes, que llevan muchos años juntos con el mismo míster y tienen un estilo de juego muy bien trabajado y que dominan”.

“Estamos advertidos de que no será fácil. Ya veremos qué resultado se produce, nuestra obligación es salir ordenados, jugar serios y tendremos alguna de gol seguramente”, opinó en la previa del duelo en Ipurua.

Aguirre confió en que ‘sí se pueden ganar los cuatro partidos que restan’ y afirmó que pese a lo que hay en juego, los duelos de los contrarios los ve por disfrute: “Los veo como aficionado al fútbol. Porque me gusta. Pero sabiendo que haga lo que haga yo en el salón de casa, no se cambiará ningún resultado”.

“Sabiendo también que si yo no hago lo mío, no puedo esperar nada de nadie. Si yo no hago lo mío… ¿de qué me sirve que pierdan mis rivales si no los voy a alcanzar?. Me centro en lo mío. Lo disfruto, claro. Puedo aprender algo, ves algo. Pero ya está”, apuntó.

En relación a si la realidad de los suyos hubiera cambiado de no haberse ido a mitad de curso los delanteros Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite, expresó: “No lo sabré nunca. Sí sé que cuando firmé, que estaban ellos dos, nunca me imaginé que se marcharían. ¿Cómo le sacas a sus delanteros al equipo que va en último lugar? Los equipos grandes suelen fijarse en jugadores de equipos de otro nivel de puntos, de otras ligas”.

“Pero eso significa que se hizo buen trabajo en ficharlos, en exhibirlos y en jugar con ellos. La ganancia ha sido absoluta, total. Es un dinero que se pagó y al poco tiempo se recibe tres o cinco veces más, un negocio redondo por donde lo quieras ver”, agregó.

Otro condicionante ha sido la ausencia de afición: “Entiendo que la manera en la que se van mis dos delanteros, están dentro de un reglamento, no puedo quejarme y no lo voy a hacer. Yo jugué con esas reglas y así como operaron en mi contra pudieron haber operado a mi favor. Pero la del público sí que es una situación tremendamente extraordinaria, fuera de lo común”.

“Y lo extrañamos mucho, muchísimo. Somos un equipo con un gran corazón y una gran afición, que nos alienta. Sientes a la gente tan cerca, tan tuya, que sí les extrañamos. Creo que nos ha faltado el jugador número 12”, añadió.

Asimismo destacó que le ‘encanta’ el sistema de videoarbitraje VAR y lo considera ‘una herramienta extraordinaria’ aunque cree que podría mejorar el proceso en el que el árbitro decide si va a ver o no una jugada.

Pese a todo, no quiere quejarse: “La queja es sinónimo de debilidad. A mi juicio y respeto a toda la gente que se pueda quejar. Aquí entreno todos los días. Aquí vienen entrenadores y jugadores. Siempre lo digo. No vienen ni el árbitro, ni la suerte. Esos llegan el domingo. Se instalan, a veces cae de un lado, a veces cae de otro… Y ya está”. La suerte y el árbitro no entrenan conmigo. Yo no los puedo controlar.

“Controlo lo que puedo. Puedo tratar de neutralizar al rival, puedo tratar de potenciar mi juego. Mal haría en quejarme. Al final la balanza se equilibra: “Oye, mira que el VAR te la dio fuera” Bueno, pues en otros momentos te la dará dentro. “Oye, la suerte, que dio al palo” Pues otra vez entrará. Eso a mí no me vale”, declaró.

Por último manifestó que a excepción de las dos primeras partes ante el Getafe y el Levante han peleado en el resto de partidos: “Hemos perdido, ganado o empatado pero hemos peleado y hemos sido un equipo competitivo. Mientras esto suceda tu como entrenador piensas que te vale”.

“Si el rival fue mejor, si la metió por la escuadra, si se equivocó tu delantero o tu portero… es propio del juego, me inquieta menos. Me preocupa la conducta, la actitud. Y salvo en esos dos medios tiempos, estoy orgulloso de mis jugadores. No sé si esos puntitos nos hubiese ayudado, pero sí sé que dimos muy mala imagen y eso no me gustó”, finalizó.

EFE