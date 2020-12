Águilas Doradas anunció su primera vinculación de cara al 2021

Minuto30.com- Águilas Doradas comenzó a mover el mercado de pases en el fútbol colombiano.

El equipo del Oriente antioqueño, que previamente había anunciado la salida de dos jugadores, confirmó este miércoles la vinculación de Anthony Uribe, que se convierte en la primera vinculación del equipo, de cara a la temporada 2021.

“Uribe regresó a Águilas Doradas para hacer historia en la delantera; el venezolano, quien tuvo una destacada actuación en el 2019-II, retornó a nuestra institución con un contrato por tres años, asegurándose como el primer refuerzo de cara a las competencias del 2021”, indicó el ‘Dorado’, en una publicación.

El atacante celebró su regreso al conjunto antioqueño, que terminó la campaña del 2020 con invicto de 12 partidos, que finalmente contrastó con la prematura eliminación de todos los torneos.

“Quiero agradecerle a Dios y a las directivas por la confianza, es bueno regresar después de estar lejos del club por cinco meses”, afirmó Uribe.

El ‘Matatán’, como le apodan, siguió de cerca al equipo a la distancia, por lo que habla con propiedad de lo que encuentra a su regreso.

“Es un equipo muy compacto, que mostró muchas facetas de juego. No conocía a Christian Marrugo como jugador y me gusta que le da un plus importante al equipo”, agregó.

Ficha del jugador

Nombre completo: Anthony Chelin Uribe Francia

Fecha de nacimiento: 24 de octubre de 1990

Ciudad de nacimiento: La Guaira, Venezuela

Clubes

Caracas B (Venezuela) – 2008-2009

Caracas (Venezuela) – 2010-2012

Atlético Venezuela (Venezuela) – 2012-2016

Zamora (Venezuela) – 2017-2018

Belgrano (Argentina) – 2019

Águilas Doradas – 2019-2020 | 2021

Palmarés

Torneo Apertura 2018 (Zamora)

Primera División 2018 (Zamora)