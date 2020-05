VIDEOS: ‘Agrediéndolo’ e impidiéndole salir de casa, nuevas pruebas de Sebastián Villa en su defensa contra su expareja

En medio de su defensa el futbolista Sebastián Villa habría presentado dos videos que muestran a su expareja, Daniela Cortés, golpearlo y no dejarlo salir de su casa.

El futbolista de Boca Juniors le dice a Daniela que ya no la quiere, en el primer video se ve como él le dice: “mirá cómo te volvés”, por lo que Cortés le responde: “obvio, como quieres que me ponga si me dices que ya no me quieres”.

Villa le expresó: “ya no la quiero Daniela, ¿qué hago si ya no la quiero?”, por lo que Cortés le dice que es “un estúpido” y le da un golpe en la espalda.

En el segundo video presentado por la defensa de Villa, el futbolista le dice a Daniela: “luego dice que Sebastián es el que le dice cosas. Lo de nosotros terminó y ya no me deja salir. Le pido por favor que me respete que voy para abajo (…) Luego se toca y dice que Sebastián le hizo algo”.

En ese video Cortés le preguntó: “¿Cómo así que lo nuestro terminó? ¿estás loco? (…) La relación la manejamos entre usted y yo”.

En el último video que aporta la defensa de Villa a la causa el jugador denuncia que Cortés lo agrede con un golpe en la espalda.

Está serie de videos fueron aportados a la justicia en la declaración de Villa

