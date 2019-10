Denunció a su ex por maltrato, pero la justicia la obligó a dejarle ver a su hija y él se aprovechó para violar a la niña

Impotencia dice sentir una joven madre de 29 años de edad, luego de denunciar a su expareja por violar a su propia hija de tres años de edad y que este siga en libertad.

Los hechos sucedieron en Buenos Aires, Argentina, sin embargo, el terrible testimonio de la madre ha sido compartido por varios medios internacionales que reclaman justicia.

Según narró la mujer ella sostuvo tres años de relación con su expareja, tiempo en el cual le dieron vida a una pequeña que actualmente tiene 3 años de edad.

Durante el tiempo de la relación, la joven fue víctima de numerosos ataques de violencia por parte de este sujeto, por lo que ella decidió separarse de él.

Aunque la mujer se fue a vivir sola, el sujeto la contactaba constantemente para ver a la pequeña y si ella no lo dejaba, la amenazaba con “quitarsela”. La mujer narra que cuando el hombre iba a ver a su hija, aprovechaba y la golpeaba en frente de la niña, hasta que ella decidió denunciarlo ante las autoridades.

Pese a que la mujer entregó pruebas sobre los ataques, las autoridades de ese país la obligaron a dejarle ver a la niña, puesto que el hombre tiene derecho por ser el padre de la menor de edad.

Hace pocos días, el sujeto se llevó a la niña y cuando la pequeña regresó le contó a su madre el trágico momento que le hizo vivir su padre: “Mi nena volvió llorando de la casa de su padre y noté comportamientos muy extraños de su parte. Cuando la indagué, reveló el calvario al que la sometió su papá”, contó al medio La Crónica.

“Papá me bajó el pantalón, me dio un beso en la cola y me chupó la pochola. Me saca la ropa para mirarme y me agarra de la boca. Yo no hice nada, yo me porté bien, solo quería comer chocolate”, reveló la menor ante su madre y su tía.

La mujer aseguró que tras conocer lo sucedido acudió de inmediato ante las autoridades para realizar el correspondiente denuncio, pero hasta el momento no han hecho nada y su ex sigue en libertad.