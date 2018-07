Denuncian que instalaron cámaras de seguridad en baños de un colegio en Montería

Minuto30.com-. El concejal Alexander Madrid, durante un debate contra el bullying, reveló que las estudiantes del Liceo Montería denunciaron que fueron instaladas cámaras de vigilancia en los baños de la institución educativa.

El mismo concejal fue hasta la institución educativa e hizo un recorrido por el plantel, percatándose de la situación.

“Unas estudiantes del Liceo me llamaron con los padres de familia y me pasaron la queja. Me dijeron: ‘concejal, nosotras vamos al baño y hay cámaras, y lo peor es que a veces nos dicen ¿por qué vinieron con calzones y no con licra? ¿Cómo se dan cuenta?’. Hasta donde ha llegado esta situación que es muy grave”, dijo el corporado, reseñado por Blu Radio.

Sin embargo, en diálogo con el medio radial, la rectora del Liceo Montería, Laura Rey, negó que se haya tratado de una violación a la privacidad de las alumnas.

Según ella, desde hace seis años hay cámaras en lugares que no son tan visibles del colegio, para garantizar la seguridad de las estudiantes. Una de ellas está ubicada en el lavamanos en la entrada a los baños.

“Las cámaras no están en los sanitarios, sino en el ingreso a los baños. Las cámaras fueron retiradas por una tutela, pero no registraban ningún tipo de video de los cubículos”, añadió la rectora.

Insistió en que los lavamanos son públicos y por ende, según ella, no se viola el derecho a la intimidad. “Dependiendo donde esté ubicado el baño porque el lavamanos está en la parte de afuera. Yo no quiero tener cámaras dentro del baño de las niñas y la instalación de cámaras obedeció a una solicitud de padres de familia para evitar agresiones de niños mayores a menores”.

Concejal Alexander Madrid, denuncia que la institución educativa Liceo Montería, hay cámaras de seguridad en los baños de los estudiantes. Aquí una foto pic.twitter.com/A61t5VJVM3 — Concejo De Montería (@1concejovisible) 30 de julio de 2018