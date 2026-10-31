Demolición en Cocorná: tumban casa de vicio que funcionaba a un kilómetro del pueblo

El inmueble de la vereda Montañita era utilizado para el expendio y consumo de estupefacientes. Foto: Gobernación de Antioquia

Resumen: La Gobernación de Antioquia demolió un inmueble en la vereda Montañita de Cocorná que era utilizado para el expendio y consumo de estupefacientes. Con esta acción, la estrategia Demolición de Focos de Inseguridad llegó a 85 inmuebles derribados en 18 municipios del departamento.

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, adelantó la demolición de un inmueble señalado como foco de inseguridad en Cocorná, en el Oriente antioqueño. La estructura, ubicada a un kilómetro del casco urbano, era utilizada para el expendio y consumo de estupefacientes, de acuerdo con informes de la Policía Nacional, situación que generaba preocupación por sus posibles efectos en la seguridad y la convivencia del sector.

Con esta intervención, la estrategia Demolición de Focos de Inseguridad llegó a 85 inmuebles derribados en el departamento durante el presente cuatrienio.

¿Qué encontraron las autoridades tras la demolición?

La propiedad, localizada en la vereda Montañita, cerca del relleno sanitario No. 2, estaba abandonada y presentaba un avanzado deterioro en sus columnas, cimientos y paredes, así como posibles fallas geológicas. A estas condiciones se sumaban la acumulación de residuos, los malos olores y la presencia de maleza. Según el reporte policial, el lugar también era utilizado presuntamente para la venta de estupefacientes.

“Estamos derribando el inmueble número 85 en el departamento, gracias a la coordinación que se hizo con la Policía Nacional y la administración municipal. Este sitio se había convertido en un centro de expendio de sustancias psicoactivas”, indicó José Edilberto Lesmes Beltrán, coronel retirado y director operativo de la Seguridad, quien añadió que días antes la Policía capturó en el sector a una persona que portaba estupefacientes.

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¿Qué dijo el alcalde de Cocorná?

Por su parte, el alcalde Alejandro Gómez Hoyos precisó que se trata del segundo inmueble intervenido en el municipio con esta estrategia de demolición. “A través de acciones conjuntas con la Gobernación de Antioquia y la administración municipal, hemos venido atacando estos lugares de inseguridad en nuestro municipio. Ya tuvimos, en primera instancia, el derribamiento de una vivienda donde era foco de consumo y hoy venimos a un segundo lugar: la entrada del antiguo relleno del municipio, que se había convertido en este foco de expendio y consumo de sustancias psicoactivas, que venía generando inseguridad”, señaló.

Estas actuaciones se apoyan en la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que permite a gobernadores y alcaldes ordenar el derribo, la desocupación o el sellamiento de inmuebles ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población, entre ellas la inseguridad.

Así estaba el inmueble por dentro: deterioro, residuos y maleza. Foto: Gobernación de Antioquia

¿En qué otros municipios se ha aplicado la estrategia?

Además de Cocorná, la demolición de focos de inseguridad ya se ha ejecutado en otros 17 municipios de Antioquia: Amagá, Guarne, Sonsón, Yarumal, Copacabana, Turbo, Rionegro, Abejorral, Ciudad Bolívar, Amalfi, Bello, La Unión, San Luis, El Peñol, La Ceja, La Estrella y Caldas.

El pasado 19 de octubre, ocho inmuebles fueron derribados en Caldas, sur del Valle de Aburrá, donde también se reportaban consumo y comercialización de estupefacientes y riñas. En esa oportunidad, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que la meta es llegar a 100 estructuras derribadas en el cuatrienio: “Casa de vicio que me reporten, casa de vicio que demolemos. Esto es más eficiente, oportuno y disuasivo que un proceso de extinción de dominio. Esto puede realmente estrangular la renta criminal de los grupos que se dedican a envenenar a nuestros niños y nuestros jóvenes”.

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De acuerdo con la Gobernación, cada demolición busca intervenir espacios abandonados que, por sus condiciones y uso, representan riesgos para la seguridad, la salubridad y la convivencia ciudadana.