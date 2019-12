Dejaron en libertad al conductor del yate que mató a una turista en Cholón

En la tarde del pasado sábado 30 de noviembre, una joven barranquillera que se encontraba disfrutando en las playas de Cholón, falleció trágicamente luego que un yate le pasara por encima y la golpeara de forma mortal con la hélice.

Tras el lamentable hecho, los turistas y amigos de la joven que presenciaron lo ocurrido, recuperaron el cadáver del agua y lo llevaron hasta tierra firme donde llamaron a las autoridades, quienes procedieron con la captura de la persona que conducía el yate.

En las últimas horas se conoció que el hombre que navegaba la embarcación fue dejado en libertad por “ser delito de homicidio culposo sin agravantes”, según indicó el general de la Policía de Cartagena Henry Sanabria para Blu Radio.

Las autoridades indicaron que no hubo audiencia y la Fiscalía procedió dejando en libertad a este hombre: “El fiscal le dio libertad, no hubo audiencias, porque el fiscal hace una valoración inicial y el decide si lo lleva o no a audiencia preliminar. En este caso consideró por ser delito de homicidio culposo sin agravantes que no sea prolongada la privación de la libertad”, sostuvo Sanabria.

¡Lamentable! joven barranquillera perdió la vida luego de ser golpeada por lujoso yate mientras se bañaba en el mar