¡Decisión tomada! Dueños de Nacional ya dijeron qué pasará con el futuro de Juan Carlos Osorio

Atlético Nacional terminó el 2019 en blanco, y aunque no logró conseguir ningún título, en el club comenzó el proyecto con Juan Carlos Osorio, quien retornó al equipo para iniciar un proyecto, que aunque aún deja muchas dudas, muchos están esperanzados.

Sin embargo, en la últimas ruedas de prensa del estratega, habría dado a entender que dejaba su cargo a disposición de las cabezas del club, por lo que se comenzó a especular con una eventual salida del equipo, si era necesario.

Pese a esto, el periodista caleño Jaime Dinas confirmó en sus redes sociales que los mismos propietarios del club fueron los que respaldaron su proceso, y velarán por la continuidad del profesor, pese a que en su primer semestre en el equipo no consiguió títulos.

El periodista además confirmó algo que ya se sabía, y es la no continuidad de Alexis Henríquez y Hernán Barcos. Pero, también indicó que Daniel Bocanegra no continuará en el equipo, y con estas salidas, se confirma que ya no queda ningún jugador que fue campeón de América en 2016.