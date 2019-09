De todas las defensas a James, la más contundente es la de su ex: “Si algo tiene en la vida, es disciplina”

Mucho se ha dicho sobre las declaraciones de un reconocido médico deportivo del país sobre las posibles implicaciones negativas que el estilo de vida de James Rodríguez le podría causar en detrimento de su rendimiento deportivo.

De este tema se hicieron eco exfutbolistas del país, comunicadores y otras voces reconocidas, pero la que sin duda tiene más peso es la de su ex; Daniela Ospina.

La también deportista y empresaria expresó a través de los micrófonos de un reconocido programa en el que es panelista que si algo tiene James, eso es disciplina.

Ospina dijo entonces que: “Me parece una falta de respeto hablar de una persona así, la cual uno no conoce (…) Es difícil saber por qué está pasando todo esto y no es normal que se esté lesionando con tanta frecuencia pero si algo me queda claro y dar fe es que James David Rodríguez es una persona totalmente disciplinada”.

Remarcó, según destaca AS, que: “Si tengo que destacar algo de él es su disciplina como jugador. Lo dijo el entrenador que esta todo el tiempo con él: se excede por hacer las cosas. Si se va de fiesta, si va a hacerse las cejas, es problema de él, es su vida personal, para esos son sus vacaciones”.

James y Daniela se separaron hace ya varios meses y cada uno tiene otras parejas, sin embargo mantienen una relación en buenos términos -especialmente-por la hija de ambos; Salomé.

En lo deportivo, Rodríguez ha sido noticia estas semanas al conocerse que finalmente jugará con el Real Madrid la actual temporada, pese a no haber tenido buenos antecedentes con el entrenador francés Zinedine Zidane.