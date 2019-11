¿De qué trata el motivo de la MET Gala 2020?

Se dio a conocer el motivo para la MET Gala 2020, la cual ha sido nombrada como “About Time: Fashion and Duration”, en una inspiración de la popular novela “Orlando” de Virginia Woolf.

El evento, que reúne anualmente a las más prestigiosas celebridades de Hollywood en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, se caracteriza por hacer brillar a sus estrellas y sacar su lado más creativo y excéntrico para la fiesta en que se rinde homenaje a la moda.

Como es costumbre, cada año se desarrolla una línea temática la cual sirve de inspiración para sus asistentes al momento de elegir su ajuar. Este año entonces, se le abrirán las puertas a Virgina Woolf con su obra “Orlando”, la cual retrata la época isabelina, pasando después por una era victoriana y terminar en la época moderna en plenos inicios del siglo XX.

2020 MET gala theme: about time, fashion and duration. inspired by the sally potter film, orlando (1992), which was based on the virginia woolf novel of the same name. the theme calls for a slowing down of fashion and it installs the concept of time flowing and accumulating. pic.twitter.com/ZYBus6KRZq

