Daniella Álvarez confiesa que era “la más piojosa del mundo”

La ex Señorita Colombia Daniella Álvarez le confesó a ‘La Red’ que tuvo que convivir con los piojos durante ocho años.

En la pasada emisión de ‘La Red’ se puede ver al confesión de Daniella, quien de manera muy tranquila y hasta jocosa contó cómo sabía el comportamiento de estos insectos incluso en los diferentes climas.

También afirmó que su mamá contrató a una empleada específicamente para que le quitara piojos y liendres después apenas Daniella llegara a la casa después del colegio y ella misma revisaba las almohadas donde dormía y las blusas que usaba para que no se viera ninguno de estos animales que vivía en su cabeza.

“Ante mis amigos no tenía piojos, pero seguramente yo hacía así (muestra su cabello) y el liendrerío se me veía, pero yo nunca me acomplejé por eso”, declaró Daniella.

La situación llegó a tal extremo que su mamá la llevó al peluquero y le mandó cortar el cabello por encima de los hombros; el estilista le recomendó un remedio con benzoato de bencilo, que terminó tomando y eso la mandó directo al hospital con una gran intoxicación.

Al final, por obra y gracia del Espíritu Santo los piojos dejaron su cabeza cuando cumplió sus 15 años y Daniella dejó muy claro que estos insectos no tienen preferencia social ni higiénica.