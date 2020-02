FOTO: Daniella Álvarez confesó que es capaz de realizar esta actividad ¡PARANORMAL!

La presentadora Daniella Álvarez le confesó a sus seguidores que se puede desdoblar, con una imagen en la que literal ¡FLOTA! sobre su cama.

Daniella es muy transparente con sus seguidores y siempre comparte sus experiencias de vida para ayudar, apoyar y acompañar a quienes le suceden cosas que ella ya ha vivido. Esta vez confesó que desde muy pequeña tiene la habilidad de desdoblarse, es decir, flotar en el aire proyectándose fuera del cuerpo.

“Me desdoblo… Al principio me daba pánico la sensación, me elevaba hasta casi chocar con el techo y empezaba a rezar para volver a mi cuerpo que muy consciente mente sabía que estaba en la cama. Hoy en día ya hasta he viajado”, declaró Álvarez en su publicación, que ya cuenta con múltiples respuestas de seguidoras que también han vivido este estado.