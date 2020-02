Daniel Quintero le apuesta a capturar cabecillas criminales pero también a los que van más abajo en cada estructura

Luego de los operativos realizados en la Comuna 13, donde fueron capturados importantes cabecillas de la estructura delincuencial La Agonia, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sostuvo que estas capturas son importantes para la ciudad porque ahora no solo se apuesta por neutralizar a las cabezas de las organizaciones, sino que también van por los que están más abajo en el ‘arbol delictivo’ de cada grupo.

Según sostuvo el mandatario en años pasados eran capturados los cabecillas, pero como los de menor rango no lo hacían, era fácil que otra persona asumiera el rol de líder, además, estos jefes no tendrían sidicados muchos delitos porque las investigaciones no eran las más adecuadas, y ante eso algunos de ellos podrían salir en los próximos años y seguir delinquiendo.

El alcalde explicó que por eso están atacando a las estructuras por completo, para poder tener delitos suficientes y comprobables que permitan alargar las condenas de estos delincuentes.