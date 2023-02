Tras el beso con la otra mujer, Daniel Álvarez y Daniel Arenas habrían terminaron

in

Hace poco se conoció que a Daniel Arenas le habría salido ‘caro’ besar a otra mujer en medio de un programa en vivo, aseguran que Daniella Álvarez le habría terminado tras la polémica que generó pico.

Daniel Arenas por medio de su cuenta de Instagram publicó un video en el que sale pidiendo perdón a Daniela.

«Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces, me disculpó porque me equivoqué como ser humano, y creo que es importante decirlo, que somos seres humanos y nos podemos equivocar», expresó Daniel.

Al parecer, las disculpas públicas no habrían borrado el ‘sabor amargo’ que le dejó la escena a Daniela.

En un programa de entretenimiento aseguraron que la pareja se habría dejado luego del escandaloso beso.

“Imagínese que Daniela seguiría muy, pero muy molesta, y que muchas veces no le contesta ni siquiera las llamadas. […] Los expertos y allegados se animan a incluso enunciar que definitivamente la pareja le hubiese puesto punto final a una de las relaciones más lindas”, reveló Ariel Osorio, presentador del programa ‘Lo sé todo’.

