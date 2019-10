Curules de los candidatos que lograron segunda mejor votación son intransferibles: CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) le recordó a los candidatos que fueron segundos en las elecciones a alcaldías y gobernaciones varias de las condiciones que tienen para ocupar la curul a la que tienen derecho.

Para empezar, se reiteró que este derecho puede perderse si no se informa por escrito la intención de ocupar la curul que se ganaron gracias al actual estatuto de oposición que les garantiza un cupo en los concejos municipales y las asambleas departamentales.

“Si la persona no acepta su condición de concejal o diputado, esa curul es personal, no se transfiere ni al partido, ni a quien ocupa el tercer lugar. Cuando el ciudadano no acepte, se reparten las curules conforme se distribuyen normalmente para elección de concejales y diputados en el país”, se planteó desde el CNE.

El tiempo máximo para informar sobre la intención de ocupar la curul que les toca por ley es de 24 horas después de terminadas las elecciones, lo que quiere decir que los segundos en alcaldías y gobernaciones a nivel nacional tienen hasta esta tarde para decidir.